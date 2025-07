« VIGNOBLES EN SCENE » DU VIN ET DES STALACTITES Courniou

Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

A l’occasion de Vignobles en Scène, les 18 et 19 octobre, profitez d’une visite de la grotte de la Fileuse de Verre et terminez par une dégustation des vins de la Cave coopérative de Saint-Chinian.

Perturbez vous sens avec une dégustation sous terre !

Visite à 11h, 12h30 et 14h

Un voyage sensoriel inattendu dans l’unique Grotte du Parc Régional du Haut-Languedoc !

Saviez-vous que la Grotte de la Fileuse de Verre garde précieusement quelques flacons de la cave de Saint Chinian ? Une visite qui marie découverte de la grotte à une dégustation de Saint Chinian issu de la cave coopérative.

A l’occasion de Vignobles en Scène, les 18 et 19 octobre, perturbez vos sens avec une dégustation sous terre ! Découvrez la cuvée « Complexe » qui a passé 12 mois au fond de la grotte…

Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

Camping Les Cerisiers du Jaur 4* à Saint Pons de Thomière 04 67 95 30 33

Le Clos d’Audio à Riols, chambres d’hôtes 07 86 10 29 76 .

Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 24 grottedeladeveze@orange.fr

English :

For Vignobles en Scène, on October 18 and 19, enjoy a visit to the Cave de la Fileuse de Verre and finish off with a tasting of wines from the Cave coopérative de Saint-Chinian.

Disturb your senses with an underground tasting!

Tours at 11am, 12:30pm and 2pm

German :

Genießen Sie anlässlich von Vignobles en Scène am 18. und 19. Oktober eine Besichtigung der Grotte de la Fileuse de Verre und schließen Sie mit einer Weinprobe der Weine der Cave coopérative de Saint-Chinian ab.

Verwirren Sie Ihre Sinne mit einer Weinprobe unter der Erde!

Besichtigung um 11 Uhr, 12.30 Uhr und 14 Uhr

Italiano :

Durante il festival Vignobles en Scène del 18 e 19 ottobre, visitate la Cave de la Fileuse de Verre e concludete con una degustazione di vini della Cave coopérative de Saint-Chinian.

Disturbate i vostri sensi con una degustazione sotterranea!

Visite alle 11.00, 12.30 e 14.00

Espanol :

Durante el festival Vignobles en Scène, los días 18 y 19 de octubre, disfrute de una visita a la Cave de la Fileuse de Verre y termine con una degustación de vinos de la Cave coopérative de Saint-Chinian.

¡Perturbe sus sentidos con una cata subterránea!

Visitas a las 11:00, 12:30 y 14:00 h

