[Vignobles en Scène]: Éco-Circuit À la découverte du Sancerrois ! Sancerre

Place du Souvenir Sancerre Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-18

À l’occasion du week-end Vignoble en Scène, le Domaine Eric Louis vous propose une balade découverte du Sancerrois en voiturette électrique, un moyen sympathique de découvrir les paysages, les terroirs, les richesses culturelles et gastronomiques…

Catégorie Les Immersives

À l’occasion du week-end Vignobles en Scène, les voiturettes électriques sont un moyen sympathique de découvrir les paysages, les terroirs, les richesses culturelles et gastronomiques…

Afin de continuer l’exploration de notre territoire et de nos terroirs, nous vous offrons la dégustation de 4 vins d’appellation Sancerre, blancs, rouges et rosés, accompagnée de deux affinages de Crottin de Chavignol. Après le régal des yeux par nos beaux paysages du sud du sancerrois, place au régal des papilles ! 17 .

Place du Souvenir Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

English :

To mark the Vignoble en Scène weekend, Domaine Eric Louis is offering a discovery tour of the Sancerrois region in an electric buggy, a fun way to discover the landscapes, terroirs, cultural and gastronomic riches…

Category Les Immersives

German :

Anlässlich des Wochenendes Vignoble en Scène bietet Ihnen die Domaine Eric Louis eine Entdeckungsfahrt durch das Sancerre mit dem Elektrowagen an. Eine sympathische Art, die Landschaften, die Terroirs, die kulturellen und gastronomischen Reichtümer zu entdecken…

Kategorie Les Immersives

Italiano :

In occasione del weekend del Vignoble en Scène, il Domaine Eric Louis propone un tour della regione del Sancerrois a bordo di un buggy elettrico, un modo divertente per scoprire i paesaggi, i terroir e i tesori culturali e gastronomici…

Categoria Les Immersives

Espanol :

Coincidiendo con el fin de semana Vignoble en Scène, el Domaine Eric Louis propone un recorrido por la región de Sancerrois en buggy eléctrico, una forma divertida de descubrir los paisajes, los terruños y los tesoros culturales y gastronómicos…

Categoría Les Immersives

L’événement [Vignobles en Scène]: Éco-Circuit À la découverte du Sancerrois ! Sancerre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois