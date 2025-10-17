VIGNOBLES EN SCENE EMBUSCADE AU DOMAINE TAMBOUR Port-Vendres

Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Début : Lundi 2025-10-17 11:45:00

fin : 2025-10-18 14:30:00

2025-10-17 2025-10-18

Partez à la découverte du Cru Collioure/Banyuls à travers une dégustation complète de la gamme de vins du Domaine Tambour, sublimée par de savoureux accords mets & vins. La formule comprend la visite du chai, une planche de charcuteries, une planche …

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 12 48 domainetambour@gmail.com

English :

Discover the Collioure/Banyuls Cru through a complete tasting of Domaine Tambour’s range of wines, enhanced by delicious food and wine pairings. The package includes a visit to the winery, a charcuterie board, a wine board and …

German :

Entdecken Sie den Cru Collioure/Banyuls durch eine vollständige Weinprobe der Weinpalette der Domaine Tambour, die durch köstliche Kombinationen von Speisen und Weinen verfeinert wird. Das Angebot umfasst die Besichtigung des Weinkellers, eine Wurstplatte, eine …

Italiano :

Scoprite il Cru Collioure/Banyuls attraverso una degustazione completa della gamma di vini del Domaine Tambour, arricchita da deliziosi abbinamenti enogastronomici. Il pacchetto comprende una visita alla cantina, un tagliere di salumi, un tagliere di vini e un …

Espanol :

Descubra el Collioure/Banyuls Cru a través de una degustación completa de la gama de vinos del Domaine Tambour, realzada por deliciosos maridajes. El paquete incluye una visita a la bodega, una tabla de embutidos, una tabla de vinos y un…

