Vignobles en Scène en pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025. Dans le pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre, découvrez l’univers du vin sous toutes ses facettes et vivez le vignoble autrement !

Devenu l’événement œnotouristique phare de l’automne de notre destination Vignobles et Découvertes , nos partenaires proposent des expériences uniques et pour tous, que vous soyez entre amis, en famille ou en solo, sportifs ou contemplatifs, épicuriens ou en quête de découverte et de curiosités.

Cet événement promet d’être une célébration de saveurs et d’émotions, tout en mettant en avant le savoir-faire et les traditions viticoles de notre terroir.

N’hésitez pas à vous laisser tenter par cette invitation à explorer le patrimoine viticole d’Aix-en-Provence. Cela pourrait être une expérience inoubliable ! .

Dans le pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From Friday, October 17 to Sunday, October 19, discover the world of wine in all its facets and experience the vineyards in a whole new way!

German :

Entdecken Sie von Freitag, dem 17. bis Sonntag, dem 19. Oktober die Welt des Weins in all ihren Facetten und erleben Sie die Weinberge einmal anders!

Italiano :

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, scoprite il mondo del vino in tutte le sue sfaccettature e vivete i vigneti in un modo completamente nuovo!

Espanol :

Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, descubra el mundo del vino en todas sus facetas y viva los viñedos de una forma totalmente nueva

