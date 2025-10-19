VIGNOBLES EN SCÈNE ESCAPE GAME AU MAS ROUGE Vic-la-Gardiole

VIGNOBLES EN SCÈNE ESCAPE GAME AU MAS ROUGE Vic-la-Gardiole dimanche 19 octobre 2025.

VIGNOBLES EN SCÈNE ESCAPE GAME AU MAS ROUGE

Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Plongez dans une aventure insolite mêlant mystère et terroir !

Plongez dans une aventure insolite mêlant mystère et terroir !Entre amis ou en famille, formez une équipe pour résoudre l’énigme du Mas Rouge. 1h30 d’enquête au cœur du vignoble. Vous terminez par une dégustation de 3 vins du domaine.Vous pouvez apportez votre pique-nique et profitez d’un moment de détente dans un cadre naturel unique.Challenge bonus Cadeau surprise offert aux équipes qui parviennent à résoudre l’escape game !Tarif 12€ / personne Info 04 22 91 98 25De 2 à 6 joueurs -Nombre de places limitéesRéservation obligatoire www.domainedumasrouge.com .

Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie

English :

Dive into an unusual adventure combining mystery and local produce!

German :

Tauchen Sie ein in ein ungewöhnliches Abenteuer, das Mysterium und Terroir miteinander verbindet!

Italiano :

Tuffatevi in un’avventura insolita che unisce mistero e prodotti locali!

Espanol :

Sumérjase en una aventura insólita que combina misterio y productos locales

L’événement VIGNOBLES EN SCÈNE ESCAPE GAME AU MAS ROUGE Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE