VIGNOBLES EN SCENE ESCAPE GAME DANS LES VIGNES AVEC VINO ENIGMA Saint-Paul-de-Fenouillet

VIGNOBLES EN SCENE ESCAPE GAME DANS LES VIGNES AVEC VINO ENIGMA

12 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-10-17 08:30:00

fin : 2025-10-17 16:30:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Explorez, résolvez, dégustez !

Un mystère vous attend au cœur des vignes… Suivez un parcours en 10 étapes, relevez les énigmes et remportez votre récompense. L’aventure se conclut par une dégustation conviviale des vins du terroir, pour prolonger le …

12 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Explore, solve, taste!

A mystery awaits you in the heart of the vineyards? Follow a 10-stage trail, solve the riddles and win your reward. The adventure concludes with a convivial tasting of local wines, to prolong the …

German :

Erforsche, löse und genieße!

Ein Geheimnis erwartet Sie im Herzen der Weinberge? Folgen Sie einem Parcours in 10 Etappen, lösen Sie die Rätsel und gewinnen Sie Ihre Belohnung. Das Abenteuer endet mit einer geselligen Weinprobe, bei der die Weine der Region verkostet werden, um das …

Italiano :

Esplorate, risolvete e assaggiate!

Un mistero vi attende nel cuore dei vigneti? Seguite un percorso in 10 tappe, risolvete gli enigmi e vincete la vostra ricompensa. L’avventura si conclude con una degustazione conviviale di vini locali, per prolungare …

Espanol :

¡Explore, resuelva y saboree!

Un misterio te aguarda en el corazón de los viñedos? Siga un recorrido de 10 etapas, resuelva los enigmas y gane su recompensa. La aventura concluye con una agradable degustación de vinos locales, para prolongar …

