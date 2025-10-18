Vignobles en Scène Essence de Meunier 4 terroirs, 1 cépage ! Site de la Statue du Pape Urbain II/Office de Tourisme Châtillon-sur-Marne

Vignobles en Scène Essence de Meunier 4 terroirs, 1 cépage !

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Vivez une journée surprenante à Châtillon-sur-Marne entre découvertes, gourmandises et convivialité, venez célébrer le Meunier en toute simplicité, dans une ambiance chaleureuse et authentique !Tout public

Du haut de ses 30 mètres, la statue du pape Urbain II s’élève fièrement dans le ciel champenois. Elle interpelle, intrigue… Et vous invite, le temps d’une journée, à vivre une expérience unique ! Gravissez ses 90 marches pour admirer la Vallée de la Marne… Puis plongez dans l’univers pétillant du Meunier !

Un cépage, 4 émotions ! Découvrez les multiples facettes du Meunier à travers les 4 territoires des Paysages de la Champagne avec le Champagne Konrat (Montagne de Reims), le Champagne Didier Dépit (Vallée du Surmelin), le Champagne G. Mahé (Vallée de la Marne) et le Champagne Petit Triolet (Marais de Saint-Gond) … Accompagnés de la gourmandise des pâtés croûte Tuvache pour une dégustation authentique et savoureuse dans l’Espace Musidora de nos nouveaux locaux de l’Office de Tourisme.

Avec La Cave aux Coquillages, explorez les secrets géologiques du terroir champenois qui font toute la singularité de nos sols en Champagne.

Enfin, laissez-vous porter par un spectacle théâtral pour petits et grands, pour un moment de complicité et de partage.

Alors, prêts pour une journée pleine de découvertes, gourmandises et convivialité ? L’Essence de Meunier n’attend plus que vous ! .

English : Vignobles en Scène Essence de Meunier 4 terroirs, 1 cépage !

Enjoy a day of surprises in Châtillon-sur-Marne: discoveries, delicacies and conviviality, celebrate the miller in a warm and authentic atmosphere!

German :

Erleben Sie einen überraschenden Tag in Châtillon-sur-Marne: Zwischen Entdeckungen, Leckereien und Geselligkeit feiern Sie den Müller ganz einfach in einer herzlichen und authentischen Atmosphäre!

Italiano :

Godetevi una giornata di sorprese a Châtillon-sur-Marne: scoperte, prelibatezze e convivialità, venite a celebrare il mugnaio in tutta semplicità, in un’atmosfera calda e autentica!

Espanol :

Disfrute de una jornada de sorpresas en Châtillon-sur-Marne: descubrimientos, manjares y convivencia, ¡venga a celebrar al molinero con toda sencillez, en un ambiente cálido y auténtico!

