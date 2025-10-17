VIGNOBLES EN SCÈNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE ET GOURMANDE Marseillan

VIGNOBLES EN SCÈNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE ET GOURMANDE

1 rue Noilly Prat Marseillan Hérault

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Vivez une expérience inédite autour des savoir-faire de la célèbre Maison. Une visite guidée immersive d’1h15 au cœur des chais historiques, pour découvrir les secrets de l’élaboration des vermouths emblématiques.Prolongez l’expérience avec un apéritif à base de Noilly Prat, accompagné d’une délicieuse bouchée salée marseillanaise.Tarif 25€/ personnePlaces limitées à 25 personnes.Réservation recommandée www.noillyprat.com .

34340 Hérault Occitanie

English :

A unique experience based on the expertise of the famous House. An immersive 1h15 guided tour of the historic cellars, to discover the secrets behind the production of our emblematic vermouths.

German :

Erleben Sie das Know-how des berühmten Hauses auf ganz neue Weise. Eine 1h15-stündige Führung durch die historischen Weinkeller, um die Geheimnisse der Herstellung der emblematischen Wermuts zu entdecken.

Italiano :

Un’esperienza unica basata sull’esperienza della famosa Maison. Una visita guidata immersiva di 1h15 nelle cantine storiche, per scoprire i segreti della produzione dei nostri emblematici vermouth.

Espanol :

Una experiencia única basada en la experiencia de la famosa Casa. Una inmersiva visita guiada de 1h15 por las bodegas históricas, para descubrir los secretos que se esconden tras la elaboración de nuestros emblemáticos vermuts.

