VIGNOBLES EN SCENE FESTIVAL VIGNES & LIVRES AU SEIN DU CRU MAURY Maury

VIGNOBLES EN SCENE FESTIVAL VIGNES & LIVRES AU SEIN DU CRU MAURY

3 Avenue Jean Jaurès Maury Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Entre pages et paysages, le festival Vignes & Livres vous invite de 10h à 20h de découvertes à Maury. Venez à la rencontre d’auteurs, éditeurs, libraires et vignerons, faites dédicacer vos ouvrages, dégustez les vins du cru, lisez, échangez et profit…

3 Avenue Jean Jaurès Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie bibli@maury66.fr

English :

Between pages and landscapes, the Vignes & Livres festival invites you to discover Maury from 10am to 8pm. Come and meet authors, publishers, booksellers and winemakers, get your books signed, taste local wines, read, exchange and profit…

German :

Zwischen Seiten und Landschaften lädt Sie das Festival Vignes & Livres von 10 bis 20 Uhr zu Entdeckungen in Maury ein. Treffen Sie Autoren, Verleger, Buchhändler und Winzer, lassen Sie Ihre Werke signieren, probieren Sie die Weine der Region, lesen Sie, tauschen Sie sich aus und profitieren Sie…

Italiano :

Tra pagine e paesaggi, il festival Vignes & Livres vi invita a scoprire nuove cose a Maury dalle 10.00 alle 20.00. Venite a incontrare autori, editori, librai e viticoltori, a farvi autografare i libri, a degustare i vini locali, a leggere, a scambiare idee e a trarre profitto…

Espanol :

Entre páginas y paisajes, el festival Vignes & Livres le invita a descubrir cosas nuevas en Maury de 10:00 a 20:00 horas. Venga a conocer a autores, editores, libreros y viticultores, a que le firmen libros, a degustar vinos locales, a leer, a intercambiar ideas y a sacar provecho…

