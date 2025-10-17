Vignobles en scène Haute-Saintonge Jonzac
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
2025-10-17
Vivez la toute première édition de Vignobles en Scène Les journées Vignobles & Découvertes
Ce grand rendez-vous de l’oenotourisme se déploie en Haute-Saintonge, chez nos viticulteurs labellisés Vignobles & Découvertes
Destination Haute Saintonge Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
English : Vignobles en scène Haute-Saintonge
Experience the very first edition of Vignobles en Scène Vignobles & Découvertes days
This major wine tourism event takes place in Haute-Saintonge, at the wineries of our Vignobles & Découvertes label holders.
German :
Erleben Sie die allererste Ausgabe von Vignobles en Scène die Tage der Vignobles & Découvertes
Dieses große Treffen des Weintourismus findet in der Haute-Saintonge statt, bei unseren Winzern, die mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichnet sind
Italiano :
Vivete la primissima edizione di Vignobles en Scène giornate Vignobles & Découvertes
Questo importante evento enoturistico si svolge in Haute-Saintonge, presso le cantine dei nostri viticoltori a marchio Vignobles & Découvertes
Espanol :
Viva la primera edición de las jornadas Vignobles en Scène Vignobles & Découvertes
Este gran acontecimiento enoturístico se celebra en Haute-Saintonge, en las bodegas de nuestros viticultores de la etiqueta Vignobles & Découvertes
