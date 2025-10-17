Vignobles en scène Haute-Saintonge Jonzac

Vignobles en scène Haute-Saintonge Jonzac vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en scène Haute-Saintonge

Destination Haute Saintonge Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Vivez la toute première édition de Vignobles en Scène Les journées Vignobles & Découvertes

Ce grand rendez-vous de l’oenotourisme se déploie en Haute-Saintonge, chez nos viticulteurs labellisés Vignobles & Découvertes

Renseignements office de tourisme

Destination Haute Saintonge Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

English : Vignobles en scène Haute-Saintonge

Experience the very first edition of Vignobles en Scène Vignobles & Découvertes days

This major wine tourism event takes place in Haute-Saintonge, at the wineries of our Vignobles & Découvertes label holders.

Information: tourist office

German :

Erleben Sie die allererste Ausgabe von Vignobles en Scène die Tage der Vignobles & Découvertes

Dieses große Treffen des Weintourismus findet in der Haute-Saintonge statt, bei unseren Winzern, die mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichnet sind

Auskunft: Fremdenverkehrsamt

Italiano :

Vivete la primissima edizione di Vignobles en Scène giornate Vignobles & Découvertes

Questo importante evento enoturistico si svolge in Haute-Saintonge, presso le cantine dei nostri viticoltori a marchio Vignobles & Découvertes

Informazioni: ufficio del turismo

Espanol :

Viva la primera edición de las jornadas Vignobles en Scène Vignobles & Découvertes

Este gran acontecimiento enoturístico se celebra en Haute-Saintonge, en las bodegas de nuestros viticultores de la etiqueta Vignobles & Découvertes

Información: oficina de turismo

L’événement Vignobles en scène Haute-Saintonge Jonzac a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac