Vignobles en Scène Immersion Haut Perchée au rythme des vignes et des vins Saint-Melaine-sur-Aubance vendredi 17 octobre 2025.

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-17 2025-10-18

Immersion sensible et gourmande au Domaine de Haute Perche (3h)

Au plus près de la nature et de notre métier de vigneron, nous vous invitons à une immersion sensible et gourmande au Domaine de Haute Perche. En couple ou entre amis, Albane vous dévoile notre philosophie et nos méthodes de travail en biodynamie, de la vigne au vin.

La balade commence dans les vignes, l’occasion de découvrir notre terroir, nos engagements en faveur de l’environnement et l’importance que nous accordons au vivant. Faites une pause pour caresser nos cochons, mascottes de notre projet de vitiforesterie. Puis viennent le cuvier et le chai, lieux de transformation et de patience, où nous vous expliquerons les grandes étapes de la vinification et l’élevage de nos vins. Enfin, place au plaisir lors d’une dégustation commentée en accord avec des bouchées soigneusement choisies. Chaque vin trouve son écho dans une saveur.

Curieux et épicuriens, laissez-vous porter au son de la nature et de la découverte. Un moment convivial et authentique, pour mieux comprendre notre travail et le savourer.

Equipement chaussures de marche et tenue confortable adaptée à la météo.

Si régime spécial ou allergies merci de nous prévenir pour que nous nous adaptions au mieux .

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65 contact@hauteperche.fr

English :

Sensitive and gourmet immersion at Domaine de Haute Perche (3h)

German :

Einfühlsames Eintauchen in die Domaine de Haute Perche (3 Stunden)

Italiano :

Immersione sensibile e gastronomica nel Domaine de Haute Perche (3h)

Espanol :

Inmersión sensitiva y gastronómica en el Domaine de Haute Perche (3h)

