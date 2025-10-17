Vignobles en Scène Initiation au sabrage dans les vignes Hautvillers

Partez à la découverte du Champagne Desruets, qui a le plus vieux pressoir encore en activité en Champagne. Puis direction le vignoble pour une initiation à l’art du sabrage.Tout public

L’activité démarre à notre pressoir, plus vieux encore en activité en Champagne. Après quelques explications sur l’élaboration du champagne et l’histoire de notre Maison, nous partirons dans notre parcelle pour une initiation à l’art du sabrage et la dégustation de 2 champagnes avec un accord mets et vins.

Attention, une seule bouteille de champagne sera sabrée par groupe. .

English : Vignobles en Scène Initiation au sabrage dans les vignes

Discover Champagne Desruets, which has the oldest press still in use in Champagne. Then head to the vineyard for an introduction to the art of sabrage.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu Champagne Desruets, das die älteste noch in Betrieb befindliche Weinpresse der Champagne besitzt. Anschließend geht es in den Weinberg, wo Sie in die Kunst des Sandstrahlens eingeführt werden.

Italiano :

Scoprite lo Champagne Desruets, che possiede il più antico torchio ancora in uso nella Champagne. Poi recatevi nel vigneto per un’introduzione all’arte del sabrage.

Espanol :

Descubra el Champagne Desruets, que cuenta con la prensa más antigua aún en uso en Champagne. A continuación, diríjase al viñedo para iniciarse en el arte del sabrage.

