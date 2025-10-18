Vignobles en Scène Initiation au sabrage et dégustation de la cuvée sabrée Champagne AD Coutelas Dizy

Champagne AD Coutelas 557 avenue du Général Leclerc Dizy Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Aux côtés de notre vigneron passionné, initiez-vous à l’art ancestral du sabrage puis laissez-vous guider dans les profondeurs de notre domaine et vivez l’instant magique de la dégustation.Tout public

Plongez dans l’univers envoûtant du vin et des légendes champenoises à travers une expérience hors du temps. Aux côtés de notre vigneron passionné, initiez-vous à l’art ancestral du sabrage, ce geste noble qui fait danser les bulles au son du sabre.

Puis, laissez-vous guider dans les profondeurs de notre domaine, à 15 mètres sous terre, où reposent en silence les trésors de notre maison. Dans la pénombre fraîche et enveloppante de nos caves, chaque pierre murmure une histoire.

Enfin, vivez l’instant magique de la dégustation celle de la bouteille sabrée, servie directement dans l’un de nos caveaux. Un lieu intime, chargé d’âme, où le temps semble suspendu, et où chaque gorgée révèle l’essence même de notre terroir.

Un voyage sensoriel, authentique et inoubliable…

Bienvenue dans l’âme de notre domaine. .

English : Vignobles en Scène Initiation au sabrage et dégustation de la cuvée sabrée

Alongside our passionate winemaker, learn the ancestral art of sandblasting, then let yourself be guided into the depths of our estate and experience the magical moment of tasting.

German :

An der Seite unseres leidenschaftlichen Winzers werden Sie in die uralte Kunst des Sandstrahlens eingeführt. Lassen Sie sich dann in die Tiefen unseres Weinguts führen und erleben Sie den magischen Moment der Weinprobe.

Italiano :

Unitevi al nostro appassionato enologo per un’introduzione all’antica arte della sabbiatura, poi lasciatevi guidare nelle profondità della nostra tenuta e vivete il magico momento della degustazione.

Espanol :

Únase a nuestro apasionado enólogo para una introducción al arte milenario del chorro de arena, después déjese guiar a las profundidades de nuestra finca y experimente el momento mágico de la cata.

