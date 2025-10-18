Vignobles en scène » Invitation secrète » Trélou-sur-Marne

Vignobles en scène » Invitation secrète » Trélou-sur-Marne samedi 18 octobre 2025.

Vignobles en scène » Invitation secrète »

39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne Aisne

Tarif : 25 – 25 – 35

25

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 20:30:00

Date(s) :

2025-10-18

découvrez la richesse du terroir avec le Champagne Meteyer

Plongez dans l’ambiance clandestine de 1925…

L’alcool est interdit, mais un réseau secret vous ouvre ses portes pour une nuit de mystères, d’énigmes et de champagne… si vous réussissez à le mériter !

Plongez dans l’ambiance clandestine de 1925…

L’alcool est interdit, mais un réseau secret vous ouvre ses portes pour une nuit de mystères, d’énigmes et de champagne… si vous réussissez à le mériter !

Speakeasy immersif

Jeux, énigmes & défis

Dégustation de champagne

Dress code années 20

Photobooth vintage

Récompenses et surprises

Places limitées Réservation obligatoire Réservez vite votre accès au réseau du Code M

[ajoutez ici un lien, QR code ou adresse mail]

Le champagne ne coule pas… il se gagne.

Saurez-vous déchiffrer le Code M ?

#ChampagneMétéyer #VignoblesEnScène #PauseChampenoise #expériencechampagne

Champagne Météyer Père et Fils

39 Rue de l’Europe

02850 Trélou-sur-Marne

Par mail contact@champagne-meteyer.com 25 .

39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 26 20 contact@champagne-meteyer.com

English :

discover the richness of the terroir with Champagne Meteyer

Immerse yourself in the clandestine atmosphere of 1925?

Alcohol is forbidden, but a secret network opens its doors to you for a night of mysteries, enigmas and champagne? if you can earn it!

German :

entdecken Sie den Reichtum des Terroirs mit dem Champagner Meteyer

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Untergrunds im Jahr 1925?

Alkohol ist verboten, aber ein geheimes Netzwerk öffnet seine Türen für eine Nacht voller Geheimnisse, Rätsel und Champagner wenn Sie es sich verdienen!

Italiano :

scoprite la ricchezza del terroir con lo Champagne Meteyer

Immergetevi nell’atmosfera clandestina del 1925?

L’alcol è vietato, ma una rete segreta vi apre le porte per una notte di misteri, enigmi e champagne, se riuscirete a guadagnarvelo!

Espanol :

descubra la riqueza del terruño con Champagne Meteyer

Sumérjase en el ambiente clandestino de 1925?

El alcohol está prohibido, pero una red secreta le abre sus puertas para una noche de misterios, acertijos y champán… ¡si consigue ganárselo!

L’événement Vignobles en scène » Invitation secrète » Trélou-sur-Marne a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne