Route de Cesseras Siran Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Après une une visite de la cave, terminez par une animation accord mets & vins autour de différentes cuvées.

Suivez Patrick pour une visite de sa cave et découvrez ses différentes cuvées de vins aux profils très différents !

Puis terminez par une animation accord mets & vins autour de ces cuvées.

De 18h à 20h

Tarif 20 €

(comprend la visite, les dégustations de vins et l’animation accord mets vin)

Nombre de place limité

Sur réservation au 06 10 32 47 68

NB: Les accords mets vins ne constituent pas un repas complet

Route de Cesseras Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 10 32 47 68

English :

After a tour of the cellar, end the day with a food and wine pairing session featuring different cuvées.

German :

Nach einer Besichtigung des Weinkellers können Sie mit einer Animation zum Thema Wein & Speisen enden, bei der verschiedene Cuvées vorgestellt werden.

Italiano :

Dopo la visita della cantina, concludete con una sessione di abbinamento cibo-vino basata su diverse annate.

Espanol :

Tras una visita a la bodega, termine con una sesión de maridaje de vinos y platos basada en diferentes añadas.

