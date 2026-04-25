Vignobles en Scène la Cave aux Illusions Cléré-sur-Layon
Vignobles en Scène la Cave aux Illusions Cléré-sur-Layon samedi 17 octobre 2026.
Cléré-sur-Layon
Vignobles en Scène la Cave aux Illusions
6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 20:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Laissez-vous ensorceler par un spectacle de magie itinérant dans les caves du Domaine Famille Denis.
Derrière chaque étape du travail du vigneron se cache un tour qui pourrait bien vous faire perdre la tête !
L’expérience s’achèvera avec la dégustation des vins du domaine, accompagnée de planches apéritives. .
6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 54 51 contact@familledenis.fr
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English :
Let yourself be enchanted by a travelling magic show in the cellars of Domaine Famille Denis.
L’événement Vignobles en Scène la Cave aux Illusions Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Choletais
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