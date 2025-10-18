Vignobles en Scène La Truffière Une Verticale Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

Vignobles en Scène La Truffière Une Verticale Domaine de Grangeneuve

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-18 11:30:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

2025-10-18 2025-10-19

La Truffière Une Verticale en Magnum La Truffière s’exprime pleinement au fil de millésimes d’exception.

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

English :

La Truffière: A Magnum Vertical? La Truffière fully expresses itself through exceptional vintages.

German :

La Truffière: Eine Vertikale in Magnum? La Truffière kommt in außergewöhnlichen Jahrgängen voll zum Ausdruck.

Italiano :

La Truffière: una verticale Magnum? La Truffière si esprime pienamente attraverso annate eccezionali.

Espanol :

La Truffière ¿Una Magnum Vertical? La Truffière se expresa plenamente en añadas excepcionales.

