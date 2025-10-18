Vignobles en scène l’Art du Sabrage chez Pressoria Aÿ-Champagne

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Exceptionnellement chez Pressoria, le Champagne Cuillier De Sloovere vous propose de vous initier au geste ancestral du sabrage champenois. De quoi donner une touche spectaculaire à vos évènements !Tout public

Pour le Week-end Vignobles en scène nous avons la chance de vous proposer une expérience unique et exceptionnelle avec la collaboration du musée Pressoria à Aÿ-Champagne.

Envie d’ajouter une touche spectaculaire et mémorable à vos événements ? Découvrez l’art ancestral du sabrage champenois avec le Champagne CUILLIER DE SLOOVERE chez Pressoria. Vous aurez la possibilité d’apprendre le geste sur des bouteilles vides afin de devenir un expert du sabrage et impressionner vos amis lors de vos prochaines célébrations.

Une dégustation de deux cuvées vous sera ensuite proposée afin de découvrir nos champagnes d’exception. .

English : Vignobles en scène l’Art du Sabrage chez Pressoria

Exceptionally at Pressoria, Champagne Cuillier De Sloovere invites you to learn the ancestral art of Champagne sabrage. Add a spectacular touch to your events!

German :

Als Ausnahme bei Pressoria bietet Ihnen Champagne Cuillier De Sloovere die Möglichkeit, sich in die althergebrachte Geste der Sabrage champenois einzuführen. So können Sie Ihren Veranstaltungen einen spektakulären Touch verleihen!

Italiano :

Eccezionalmente a Pressoria, Champagne Cuillier De Sloovere vi offre la possibilità di cimentarvi nell’arte ancestrale dello champagne sabrage. È il modo perfetto per aggiungere un tocco spettacolare ai vostri eventi!

Espanol :

Excepcionalmente en Pressoria, Champagne Cuillier De Sloovere le ofrece la posibilidad de probar el arte ancestral del sabrage de champán. Es la manera perfecta de dar un toque espectacular a sus eventos

