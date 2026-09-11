Informations pratiques

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Vignobles en scène – Le Champ des Vignes

58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une immersion au cœur du vignoble pour découvrir les produits du Champ des Vignes, avec visite guidée, dégustation et cocktails charentais au Pineau et au Cognac.

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58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 39 53 76 scealechampdesvignes@gmail.com

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English :

An immersive experience in the heart of the vineyards to discover the products of Champ des Vignes, featuring a guided tour, a tasting, and Charente-style cocktails made with Pineau and Cognac.

L’événement Vignobles en scène – Le Champ des Vignes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique