Vignobles en Scène Le trésor caché de Dom Pérignon Hautvillers

Village d'Hautvillers Hautvillers Marne

Tarif : 75 – 75 – 120 EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Ce tour de 3h combine découverte, immersion sensorielle et jeu ludique en équipe adapté à tous les âges. Découvrez l'histoire de la Champagne, le sabrage et biensur repartez avec le trésor !Tout public

Ce tour de 3h combine découverte, immersion sensorielle et jeu ludique en équipe adapté à tous les âges. Tout au long de cette expérience, différentes activités retraceront l'histoire de la Champagne, du village d'Hautvillers et du moine Dom Pérignon. Le but ; trouver le trésor caché de Dom Pérignon au coeur du vignoble. Inspirée d'un escape game, cette expérience mêlera dégustation de Champagne, visite du village et découverte des arômes primaires du Champagne. Nous avons créé pour cela un livret avec des consignes, des énigmes et des informations clés pour trouver le code qui mènera au trésor. Pour finir cette expérience en beauté, une fois le trésor trouvé, une initiation au sabrage ainsi qu'une dégustation aura lieu au coeur des vignes. Les participants repartiront avec le trésor et des souvenirs plein la tête.

Village d'Hautvillers Hautvillers 51160 Marne Grand Est contact@myvintagetourcompany.com

English : Vignobles en Scène Le trésor caché de Dom Pérignon

This 3-hour tour combines discovery, sensory immersion and fun team games for all ages. Learn about the history of Champagne, how to sabrage and, of course, take home the treasure!

German :

Diese dreistündige Tour kombiniert Entdeckung, Eintauchen in die Sinne und ein spielerisches Teamspiel, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Entdecken Sie die Geschichte der Champagne, das Sabrieren und nehmen Sie den Schatz mit nach Hause!

Italiano :

Questo tour di 3 ore combina scoperta, immersione sensoriale e un divertente gioco di squadra adatto a tutte le età. Scoprite la storia dello Champagne, come si degusta il vino e, naturalmente, andate via con il tesoro!

Espanol :

Esta excursión de 3 horas combina descubrimiento, inmersión sensorial y un divertido juego en equipo apto para todas las edades. Descubra la historia del champán, cómo se sablea el vino y, por supuesto, ¡váyase con el tesoro!

