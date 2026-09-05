Informations pratiques

Hautvillers

Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon

Village d’Hautvillers Hautvillers Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Par équipe, explorez le village d’Hautvillers à travers énigmes, dégustations et indices cachés entre vignes et ruelles chargées d’histoire pour retrouver le champagne ‘parfait’ de Dom Pérignon.Tout public

Plongez dans une aventure immersive sur les traces du moine Dom Pérignon. Par équipe, explorez le village d’Hautvillers à travers énigmes, dégustations et indices cachés entre vignes et ruelles chargées d’histoire. Votre mission ? Retrouver l’échantillon du champagne “parfait”, que le moine Dom Pérignon aurait créé secrètement avant sa mort et soigneusement dissimulé pour qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains. .

Village d’Hautvillers Hautvillers 51160 Marne Grand Est

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English : Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon

As a team, explore the village of Hautvillers through puzzles, tastings, and clues hidden among the vineyards and narrow streets steeped in history to find Dom Pérignon’s “perfect” champagne.

L’événement Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon Hautvillers a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT de la Marne