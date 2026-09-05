Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon Hautvillers
samedi 17 octobre 2026 · Hautvillers
Informations pratiques
Hautvillers
Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon
Village d’Hautvillers Hautvillers Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Par équipe, explorez le village d’Hautvillers à travers énigmes, dégustations et indices cachés entre vignes et ruelles chargées d’histoire pour retrouver le champagne ‘parfait’ de Dom Pérignon.Tout public
Plongez dans une aventure immersive sur les traces du moine Dom Pérignon. Par équipe, explorez le village d’Hautvillers à travers énigmes, dégustations et indices cachés entre vignes et ruelles chargées d’histoire. Votre mission ? Retrouver l’échantillon du champagne “parfait”, que le moine Dom Pérignon aurait créé secrètement avant sa mort et soigneusement dissimulé pour qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains. .
Village d’Hautvillers Hautvillers 51160 Marne Grand Est
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English : Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon
As a team, explore the village of Hautvillers through puzzles, tastings, and clues hidden among the vineyards and narrow streets steeped in history to find Dom Pérignon’s “perfect” champagne.
L’événement Vignobles en Scène : Le trésor caché de Dom Pérignon Hautvillers a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT de la Marne
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