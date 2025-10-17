Vignobles en scène les caves insolites au Domaine du Moulin de l’Horizon Lieu-dit Sanziers Le Puy-Notre-Dame

Lieu-dit Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

2025-10-17

Animation immersive pour Vignobles en scène !

Équipé d’une lampe frontale, partez à l’aventure des caves troglodytiques puis éveillez vos sens autour d’une dégustation conviviale !

Découvrez des anecdotes surprenantes sur le monde souterrain et relevez le défi qui vous sera lancé trouver la sortie.

La récompense une dégustation commentée de nos vins et jus de raisin !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 octobre 2025

Départs à 10h, 14h et 15h30 .

Lieu-dit Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 25 52 domaine@moulindelhorizon.com

English :

Immersive animation for Vignobles en scène!

German :

Immersive Animation für Vignobles en scène!

Italiano :

Animazione immersiva per Vignobles en scène!

Espanol :

¡Animación inmersiva para Vignobles en scène!

L’événement Vignobles en scène les caves insolites au Domaine du Moulin de l’Horizon Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME