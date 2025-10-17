Vignobles en scène, les journées vignobles & découvertes en Dracénie Provence Verdon Office de Tourisme Intercommunal Dracénie Provence Verdon Draguignan

Vignobles en scène, les journées vignobles & découvertes en Dracénie Provence Verdon Office de Tourisme Intercommunal Dracénie Provence Verdon Draguignan vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en scène, les journées vignobles & découvertes en Dracénie Provence Verdon

Office de Tourisme Intercommunal Dracénie Provence Verdon 2 boulevard Carnot Draguignan Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Vignobles en scène 17, 18 et 19 Octobre 2025 ⭐

Rendez-vous au coeur des vignes en Dracénie Provence Verdon!

Après quelques années, le Fascinant Week-end évolue pour laisser place à une nouvelle ère d’expériences mémorables au cœur de nos vignobles.

.

Office de Tourisme Intercommunal Dracénie Provence Verdon 2 boulevard Carnot Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 51 05 tourisme@dracenie.com

English :

Vignobles en scène ? October 17, 18 and 19, 2025 ?

Rendezvous in the heart of the vineyards of Dracénie Provence Verdon!

After a few years, the « Fascinating Weekend » is evolving to make way for a new era of memorable experiences in the heart of our vineyards.

German :

Weinberge auf der Bühne ? 17., 18. und 19. Oktober 2025 ?

Wir treffen uns im Herzen der Weinberge in Dracénie Provence Verdon!

Nach einigen Jahren wird das « Faszinierende Wochenende » in eine neue Ära unvergesslicher Erlebnisse im Herzen unserer Weinberge übergehen.

Italiano :

Vignobles en scène ? 17, 18 e 19 ottobre 2025 ?

Appuntamento nel cuore dei vigneti di Dracénie Provence Verdon!

Dopo alcuni anni, il « Weekend affascinante » si evolve per lasciare spazio a una nuova era di esperienze memorabili nel cuore dei nostri vigneti.

Espanol :

Vignobles en scène ? 17, 18 y 19 de octubre de 2025 ?

¡Cita en el corazón de los viñedos de Dracénie Provence Verdon!

Después de algunos años, el « Fin de semana fascinante » evoluciona para dar paso a una nueva era de experiencias memorables en el corazón de nuestros viñedos.

L’événement Vignobles en scène, les journées vignobles & découvertes en Dracénie Provence Verdon Draguignan a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon