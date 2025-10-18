Vignobles en Scène Les vignobles historiques en Buggy Aÿ-Champagne
Pressoria Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-18
Un bon bol d’air vous attend en arpentant les vignobles historiques d’Ay en Buggy 4 places ! Découvrez les secrets de la vigne et de magnifiques points de vue.
Activité au profit d’octobre rose.Tout public
Et si vous découvriez les vignobles historiques d’Ay à bord d’un Buggy 4 Places ???
Une manière originale de découvrir les vignobles Grand Cru d’Ay avec Vincent et son Buggy 4 places, vous y découvrirez tant les secrets de la vigne que des points de vue magnifiques .
Dans le cadre d' »Octobre Rose » et pour sa toute dernière sortie Buggy, Festi’Vallée fera don des bénéfices à une association de lutte contre le cancer . .
Pressoria Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
English : Vignobles en Scène Les vignobles historiques en Buggy
A breath of fresh air awaits you as you tour the historic vineyards of Ay in a 4-seater Buggy! Discover the secrets of the vineyards and magnificent views.
Activity in aid of pink October.
German :
Ein frischer Wind erwartet Sie, wenn Sie mit einem 4-Sitzer-Buggy durch die historischen Weinberge von Ay fahren! Entdecken Sie die Geheimnisse der Weinberge und herrliche Aussichtspunkte.
Diese Aktivität kommt dem Rosa Oktober zugute.
Italiano :
Una boccata d’aria fresca vi attende durante il tour dei vigneti storici di Ay a bordo di un buggy a 4 posti! Scoprite i segreti dei vigneti e alcuni magnifici panorami.
Attività a favore dell’ottobre rosa.
Espanol :
Le espera un soplo de aire fresco mientras recorre los viñedos históricos de Ay en un Buggy de 4 plazas Descubra los secretos de los viñedos y unas vistas magníficas.
Actividad a beneficio del Octubre Rosa.
