Vignobles en Scène Les vignobles historiques en Buggy Aÿ-Champagne

Pressoria Aÿ-Champagne Marne

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Un bon bol d’air vous attend en arpentant les vignobles historiques d’Ay en Buggy 4 places ! Découvrez les secrets de la vigne et de magnifiques points de vue.

Activité au profit d’octobre rose.Tout public

Et si vous découvriez les vignobles historiques d’Ay à bord d’un Buggy 4 Places ???

Une manière originale de découvrir les vignobles Grand Cru d’Ay avec Vincent et son Buggy 4 places, vous y découvrirez tant les secrets de la vigne que des points de vue magnifiques .

Dans le cadre d' »Octobre Rose » et pour sa toute dernière sortie Buggy, Festi’Vallée fera don des bénéfices à une association de lutte contre le cancer . .

Pressoria Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

English : Vignobles en Scène Les vignobles historiques en Buggy

A breath of fresh air awaits you as you tour the historic vineyards of Ay in a 4-seater Buggy! Discover the secrets of the vineyards and magnificent views.

Activity in aid of pink October.

German :

Ein frischer Wind erwartet Sie, wenn Sie mit einem 4-Sitzer-Buggy durch die historischen Weinberge von Ay fahren! Entdecken Sie die Geheimnisse der Weinberge und herrliche Aussichtspunkte.

Diese Aktivität kommt dem Rosa Oktober zugute.

Italiano :

Una boccata d’aria fresca vi attende durante il tour dei vigneti storici di Ay a bordo di un buggy a 4 posti! Scoprite i segreti dei vigneti e alcuni magnifici panorami.

Attività a favore dell’ottobre rosa.

Espanol :

Le espera un soplo de aire fresco mientras recorre los viñedos históricos de Ay en un Buggy de 4 plazas Descubra los secretos de los viñedos y unas vistas magníficas.

Actividad a beneficio del Octubre Rosa.

