[Vignobles en Scène]: L’expérience unique ! Sancerre

À l’occasion du week-end Vignoble en Scène, le Domaine Henri Bourgeois ouvre ses portes et propose à ses visiteurs une expérience unique, mêlant découverte viticole et gastronomie.

Après une immersion au cœur du vignoble et des caves, la dégustation sera sublimée par un accord mets & vins.

Après une immersion au cœur du vignoble et des caves, la dégustation sera sublimée par un accord mets & vins imaginé spécialement pour l’événement.

Le chef Frédéric Collin, qui officie au restaurant gastronomique de la famille Bourgeois, proposera quatre bouchées raffinées deux salées et deux sucrées en parfaite harmonie avec une sélection des vins du domaine.

Une parenthèse gourmande et conviviale, idéale pour découvrir autrement toute la richesse et le savoir-faire de la famille Bourgeois

(sur réservation) 30 .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 53 29 visite@famillebourgeois-sancerre.com

For the Vignoble en Scène weekend, Domaine Henri Bourgeois opens its doors and offers visitors a unique experience, combining wine discovery and gastronomy.

After an immersion into the heart of the vineyard and cellars, the tasting will be enhanced by a food & wine pairing.

