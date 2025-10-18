Vignobles en Scène « Ma Cuisine au Vin » Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

Vignobles en Scène « Ma Cuisine au Vin » Domaine de Grangeneuve

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-10-18 12:30:00

fin : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Déjeuner Ma Cuisine au Vin par Cathy Bour Daube de bœuf à la Truffière / Poires confites à la Terre d’Epices ou Picodon en 2 affinages + 1 verre de vin (35€ le menu).

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

English :

Lunch « Ma Cuisine au Vin ? by Cathy Bour » Beef stew à la Truffière / Pears confit à la Terre d?Epices or Picodon in 2 maturations + 1 glass of wine (35? per menu).

German :

Mittagessen « Ma Cuisine au Vin? par Cathy Bour » Rinderschmorbraten mit Trüffel, kandierte Birnen mit Gewürztradition oder Picodon in 2 Reifegraden + 1 Glas Wein (35? das Menü).

Italiano :

Pranzo « Ma Cuisine au Vin ? by Cathy Bour » Stufato di manzo con salsa al tartufo / Pere candite con salsa Terre d’Epices o formaggio Picodon in 2 stagionature + 1 bicchiere di vino (35? per il menu).

Espanol :

Almuerzo « Ma Cuisine au Vin ? by Cathy Bour » Estofado de ternera con salsa de trufas / Peras confitadas con salsa Terre d’Epices o Queso Picodon en 2 maduraciones + 1 copa de vino (35? el menú).

