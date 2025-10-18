Vignobles en Scène « Ma Cuisine au Vin » Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas
Vignobles en Scène « Ma Cuisine au Vin » Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas samedi 18 octobre 2025.
DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2025-10-18 12:30:00
fin : 2025-10-18 14:00:00
2025-10-18 2025-10-19
Déjeuner Ma Cuisine au Vin par Cathy Bour Daube de bœuf à la Truffière / Poires confites à la Terre d’Epices ou Picodon en 2 affinages + 1 verre de vin (35€ le menu).
DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
English :
Lunch « Ma Cuisine au Vin ? by Cathy Bour » Beef stew à la Truffière / Pears confit à la Terre d?Epices or Picodon in 2 maturations + 1 glass of wine (35? per menu).
German :
Mittagessen « Ma Cuisine au Vin? par Cathy Bour » Rinderschmorbraten mit Trüffel, kandierte Birnen mit Gewürztradition oder Picodon in 2 Reifegraden + 1 Glas Wein (35? das Menü).
Italiano :
Pranzo « Ma Cuisine au Vin ? by Cathy Bour » Stufato di manzo con salsa al tartufo / Pere candite con salsa Terre d’Epices o formaggio Picodon in 2 stagionature + 1 bicchiere di vino (35? per il menu).
Espanol :
Almuerzo « Ma Cuisine au Vin ? by Cathy Bour » Estofado de ternera con salsa de trufas / Peras confitadas con salsa Terre d’Epices o Queso Picodon en 2 maduraciones + 1 copa de vino (35? el menú).
