VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA Argelès-sur-Mer

VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA Argelès-sur-Mer vendredi 17 octobre 2025.

VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA

98 Route Nationale Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 40 – 40 – 40

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 14:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Une expérience unique qui vous invite à explorer les vignobles du Domaine Deprade Jorda situés au pied des majestueuses montagnes des Albères.

Étape 1 Visite guidée de notre vignoble aux pieds des Albères

Étape 2 Immersion dans la saga familial…

.

98 Route Nationale Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 10 29 contact@depradejorda.fr

English :

A unique experience that invites you to explore the vineyards of Domaine Deprade Jorda at the foot of the majestic Albères mountains.

Step 1: Guided tour of our vineyard at the foot of the Albères mountains

Step 2: Immerse yourself in the family saga…

German :

Eine einzigartige Erfahrung, die Sie dazu einlädt, die Weinberge des Weinguts Deprade Jorda zu erkunden, die am Fuße der majestätischen Berge des Albères-Gebirges liegen.

Schritt 1: Geführte Tour durch unsere Weinberge am Fuße der Albera-Berge

Schritt 2: Eintauchen in die Familiensaga…

Italiano :

Un’esperienza unica che vi invita a esplorare i vigneti del Domaine Deprade Jorda, situato ai piedi delle maestose montagne di Albères.

Tappa 1: Visita guidata del nostro vigneto ai piedi dei monti Albères

Tappa 2: Immergetevi nella saga familiare…

Espanol :

Una experiencia única que le invita a explorar los viñedos del Domaine Deprade Jorda, situado a los pies de las majestuosas montañas de Albères.

Etapa 1: Visita guiada de nuestro viñedo al pie de las montañas de Albères

Etapa 2: Sumérjase en la saga familiar…

L’événement VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-09 par VIGNOBLES & DECOUVERTES