VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA Argelès-sur-Mer
VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA Argelès-sur-Mer vendredi 17 octobre 2025.
VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA
98 Route Nationale Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 40 – 40 – 40
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-17 14:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Une expérience unique qui vous invite à explorer les vignobles du Domaine Deprade Jorda situés au pied des majestueuses montagnes des Albères.
Étape 1 Visite guidée de notre vignoble aux pieds des Albères
Étape 2 Immersion dans la saga familial…
.
98 Route Nationale Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 10 29 contact@depradejorda.fr
English :
A unique experience that invites you to explore the vineyards of Domaine Deprade Jorda at the foot of the majestic Albères mountains.
Step 1: Guided tour of our vineyard at the foot of the Albères mountains
Step 2: Immerse yourself in the family saga…
German :
Eine einzigartige Erfahrung, die Sie dazu einlädt, die Weinberge des Weinguts Deprade Jorda zu erkunden, die am Fuße der majestätischen Berge des Albères-Gebirges liegen.
Schritt 1: Geführte Tour durch unsere Weinberge am Fuße der Albera-Berge
Schritt 2: Eintauchen in die Familiensaga…
Italiano :
Un’esperienza unica che vi invita a esplorare i vigneti del Domaine Deprade Jorda, situato ai piedi delle maestose montagne di Albères.
Tappa 1: Visita guidata del nostro vigneto ai piedi dei monti Albères
Tappa 2: Immergetevi nella saga familiare…
Espanol :
Una experiencia única que le invita a explorar los viñedos del Domaine Deprade Jorda, situado a los pies de las majestuosas montañas de Albères.
Etapa 1: Visita guiada de nuestro viñedo al pie de las montañas de Albères
Etapa 2: Sumérjase en la saga familiar…
L’événement VIGNOBLES EN SCENE ŒNOBALADE AU DOMAINE DEPRADE JORDA Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-09 par VIGNOBLES & DECOUVERTES