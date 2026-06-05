Vignobles en Scène Oenorando voyage au pays d’un passeur de terroirs Beaulieu-sur-Layon
Vignobles en Scène Oenorando voyage au pays d’un passeur de terroirs Beaulieu-sur-Layon vendredi 16 octobre 2026.
Beaulieu-sur-Layon
Vignobles en Scène Oenorando voyage au pays d’un passeur de terroirs
Parking Pont Barre Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:30:00
fin : 2026-10-16 20:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Oenorando avec Valérie de les vignes selon Val , animatrice spécialisée en oenotourisme
A la tombée de la nuit, en couple ou entre amis, suivez-moi pour une oeno-rando confidentielle ; vous explorerez, tous vos sens en éveil, le territoire hors du commun du vignoble du Layon. Enfin, enveloppés des bruits de la nuit, le chenin, dans un verre, vous livrera ses secrets.
Tout au long de cette randonnée crépusculaire de 4km (3h), vous serpenterez sur les coteaux, entre les parcelles de chenin et la réserve naturelle du pont barré, au contact des roches qui ont façonnées les pentes de ce magnifique vignoble.
Au cours des différentes haltes ponctuant le trajet, vous découvrirez comment cette vallée, avec sa géologie et sa biodiversité si particulières ont pu permettre aux vignerons de produire des blancs de chenin si exceptionnels.
Enfin, au crépuscule, une dégustation sensorielle vous permettra de ressentir autrement le terroir en dégustant 4 magnifiques vins de chenin, issus des vignes vous entourant.
Renseignements et inscription
06 51 28 26 52
contact@lesvignesselonval.com
Venir avec une tenue adaptée à la marche et à la météo et une lampe de poche. .
Parking Pont Barre Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 28 26 52 contact@lesvignesselonval.com
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English :
Oenorando with Valérie from les vignes selon Val , specialized wine tourism guide
L’événement Vignobles en Scène Oenorando voyage au pays d’un passeur de terroirs Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages