Beaulieu-sur-Layon

Vignobles en Scène Oenorando voyage au pays d’un passeur de terroirs

Parking Pont Barre Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:30:00

fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Oenorando avec Valérie de les vignes selon Val , animatrice spécialisée en oenotourisme

A la tombée de la nuit, en couple ou entre amis, suivez-moi pour une oeno-rando confidentielle ; vous explorerez, tous vos sens en éveil, le territoire hors du commun du vignoble du Layon. Enfin, enveloppés des bruits de la nuit, le chenin, dans un verre, vous livrera ses secrets.

Tout au long de cette randonnée crépusculaire de 4km (3h), vous serpenterez sur les coteaux, entre les parcelles de chenin et la réserve naturelle du pont barré, au contact des roches qui ont façonnées les pentes de ce magnifique vignoble.

Au cours des différentes haltes ponctuant le trajet, vous découvrirez comment cette vallée, avec sa géologie et sa biodiversité si particulières ont pu permettre aux vignerons de produire des blancs de chenin si exceptionnels.

Enfin, au crépuscule, une dégustation sensorielle vous permettra de ressentir autrement le terroir en dégustant 4 magnifiques vins de chenin, issus des vignes vous entourant.

Renseignements et inscription

06 51 28 26 52

contact@lesvignesselonval.com

Venir avec une tenue adaptée à la marche et à la météo et une lampe de poche. .

Parking Pont Barre Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 28 26 52 contact@lesvignesselonval.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oenorando with Valérie from les vignes selon Val , specialized wine tourism guide

L’événement Vignobles en Scène Oenorando voyage au pays d’un passeur de terroirs Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages