Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François samedi 18 octobre 2025.

Bureau d’Information Touristique 8 Esplanade de Strasbourg Vitry-le-François Marne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Circuit original en trottinettes électriques, entre patrimoine urbain, nature fluviale et paysages viticoles. Sur réservation. Places limitées ! + de 12 ansTout public

Explorez Vitry-le-François comme vous ne l’avez jamais vue ! Embarquez pour une balade originale en trottinette électrique, entre patrimoine urbain, nature fluviale et paysages viticoles. Une expérience unique mêlant mobilité douce, nature, culture et plaisirs du palais ! Places limitées.

Réservation auprès du Bureau d’Information Touristique de Vitry-le-François, tél : 03 26 74 45 30 ou tourismevitry@lacduder.com. .

Bureau d’Information Touristique 8 Esplanade de Strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30

English : Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique

Original tour on electric scooters, between urban heritage, river nature and wine landscapes. Reservations required. Places limited! + over 12 years old

Originelle Rundfahrt mit Elektrorollern zwischen städtischem Erbe, Flussnatur und Weinlandschaften. Nur mit vorheriger Reservierung. Begrenzte Anzahl von Plätzen! + 12 Jahre

Un tour originale in scooter elettrico, tra patrimonio urbano, natura fluviale e paesaggi di vigneti. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati! + Oltre i 12 anni

Un original recorrido en patinete eléctrico, entre patrimonio urbano, naturaleza fluvial y paisajes de viñedos. Reserva obligatoria. ¡Plazas limitadas! + Mayores de 12 años

