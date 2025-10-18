Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François
Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François samedi 18 octobre 2025.
Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique
Bureau d’Information Touristique 8 Esplanade de Strasbourg Vitry-le-François Marne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Circuit original en trottinettes électriques, entre patrimoine urbain, nature fluviale et paysages viticoles. Sur réservation. Places limitées ! + de 12 ansTout public
Explorez Vitry-le-François comme vous ne l’avez jamais vue ! Embarquez pour une balade originale en trottinette électrique, entre patrimoine urbain, nature fluviale et paysages viticoles. Une expérience unique mêlant mobilité douce, nature, culture et plaisirs du palais ! Places limitées.
Réservation auprès du Bureau d’Information Touristique de Vitry-le-François, tél : 03 26 74 45 30 ou tourismevitry@lacduder.com. .
Bureau d’Information Touristique 8 Esplanade de Strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30
English : Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique
Original tour on electric scooters, between urban heritage, river nature and wine landscapes. Reservations required. Places limited! + over 12 years old
German :
Originelle Rundfahrt mit Elektrorollern zwischen städtischem Erbe, Flussnatur und Weinlandschaften. Nur mit vorheriger Reservierung. Begrenzte Anzahl von Plätzen! + 12 Jahre
Italiano :
Un tour originale in scooter elettrico, tra patrimonio urbano, natura fluviale e paesaggi di vigneti. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati! + Oltre i 12 anni
Espanol :
Un original recorrido en patinete eléctrico, entre patrimonio urbano, naturaleza fluvial y paisajes de viñedos. Reserva obligatoria. ¡Plazas limitadas! + Mayores de 12 años
L’événement Vignobles en Scène Parcours « Entre Ville, Canal et Vignoble », Vitry en trottinette électrique Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence de Développement Touristique de la Marne