Vignobles en Scène ! La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire vendredi 17 octobre 2025.

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck Rousseau Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-10-17 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-17

Visitez La Tour du Pouilly Fumé, centre oenotouristique et découvrez sa scénographie immersive qui vous aidera à mieux comprendre la vigne, le travail des vignerons et les appellations Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire. Partez ensuite à la rencontre des vignerons de Pouilly qui vous feront déguster leurs cuvées lors d’un échange convivial !

Rendez-vous à la Tour du Pouilly Fumé du 17 au 19 octobre de 9h à 18h. Le petit + profitez des nocturnes jusqu’à 20h le vendredi et le samedi. Les dégustations avec les vignerons auront lieu le vendredi de 16h à 20h et le samedi de 10h à 12h.

N’hésitez pas à consulter le programme complet du week-end Vignobles en Scène sur le document téléchargeable ci-dessous. .

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck Rousseau Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr

