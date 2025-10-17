[Vignobles en scène]: Quand le sol parle dans le verre… Verdigny

Route de la Perrière Verdigny Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : Samedi 2025-10-17 14:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-17

À mi-chemin entre grotte naturelle et carrière souterraine, ce lieu unique et hors du temps met en lumière le potentiel exceptionnel de nos terroirs.

Domaine viticole depuis 1996, il est dédié aux cépages emblématiques de l’Appellation Sancerre.

Dans cet atelier, nos équipes se concentrerons sur le cépage sauvignon blanc. A travers une dégustation à l’aveugle, vos sens seront sollicités pour percevoir les nuances, comparer les expressions et interpréter les différentes caractéristiques qui rendent nos terroirs si uniques.

Les trois vins de terroirs seront dégustés et deux cuvées serviront de fil conducteur à cette exploration, dans un moment à la fois sensoriel, instructif et convivial.

(sur réservation) 25 .

Route de la Perrière Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 16 93 info@domainelaperriere.com

English :

Halfway between a natural grotto and an underground quarry, this unique, timeless site highlights the exceptional potential of our terroirs.

A wine estate since 1996, it is dedicated to the emblematic grape varieties of the Sancerre appellation.

German :

Dieser einzigartige, zeitlose Ort, der eine Mischung aus natürlicher Grotte und unterirdischem Steinbruch darstellt, zeigt das außergewöhnliche Potenzial unserer Terroirs.

Seit 1996 ist es ein Weingut, das sich den emblematischen Rebsorten der Appellation Sancerre widmet.

Italiano :

A metà strada tra una grotta naturale e una cava sotterranea, questo sito unico e senza tempo evidenzia l’eccezionale potenziale dei nostri terroir.

Azienda vinicola dal 1996, è dedicata ai vitigni emblematici della denominazione Sancerre.

Espanol :

A medio camino entre una cueva natural y una cantera subterránea, este lugar único y atemporal pone de relieve el potencial excepcional de nuestros terruños.

Propiedad vitícola desde 1996, se dedica a las cepas emblemáticas de la denominación Sancerre.

