Vignobles en Scène ! Reflets de vignes Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Vignobles en Scène ! Reflets de vignes
33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Dans le cadre de Vignobles en Scène !, le Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil propose une exposition d’œuvres en pierre de tuffeau et ceps de vigne, dégustations avec les vignerons, initiation à la dégustation sur réservation.
33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 contact@stnicolasdebourgueil.fr
English :
As part of Vignobles en Scène! the Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil offers an exhibition of tufa stone works and vine stocks, tastings with the winemakers and introductory tasting sessions (booking required).
German :
Im Rahmen von Vignobles en Scène! bietet das Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil eine Ausstellung von Werken aus Tuffstein und Rebstöcken, Verkostungen mit den Winzern, Einführung in die Weinprobe auf Vorbestellung.
Italiano :
Nell’ambito di Vignobles en Scène! il Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Sindacato dei vini di Saint-Nicolas de Bourgueil) propone un’esposizione di opere in tufo e ceppi di vite, degustazioni con i viticoltori e degustazioni introduttive (su prenotazione).
Espanol :
En el marco de ¡Vignobles en Scène!, el Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Sindicato de Vinos de Saint-Nicolas de Bourgueil) ofrece una exposición de obras en piedra toba y cepas, degustaciones con los viticultores y sesiones de iniciación a la cata (previa reserva).
