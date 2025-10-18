Vignobles en Scène ! Reflets de vignes Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vignobles en Scène ! Reflets de vignes Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 18 octobre 2025.

Vignobles en Scène ! Reflets de vignes

33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre de Vignobles en Scène !, le Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil propose une exposition d’œuvres en pierre de tuffeau et ceps de vigne, dégustations avec les vignerons, initiation à la dégustation sur réservation.

Dans le cadre de Vignobles en Scène !, le Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil propose une exposition d’œuvres en pierre de tuffeau et ceps de vigne, dégustations avec les vignerons, initiation à la dégustation sur réservation. 10 .

33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 contact@stnicolasdebourgueil.fr

English :

As part of Vignobles en Scène! the Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil offers an exhibition of tufa stone works and vine stocks, tastings with the winemakers and introductory tasting sessions (booking required).

German :

Im Rahmen von Vignobles en Scène! bietet das Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil eine Ausstellung von Werken aus Tuffstein und Rebstöcken, Verkostungen mit den Winzern, Einführung in die Weinprobe auf Vorbestellung.

Italiano :

Nell’ambito di Vignobles en Scène! il Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Sindacato dei vini di Saint-Nicolas de Bourgueil) propone un’esposizione di opere in tufo e ceppi di vite, degustazioni con i viticoltori e degustazioni introduttive (su prenotazione).

Espanol :

En el marco de ¡Vignobles en Scène!, el Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Sindicato de Vinos de Saint-Nicolas de Bourgueil) ofrece una exposición de obras en piedra toba y cepas, degustaciones con los viticultores y sesiones de iniciación a la cata (previa reserva).

L’événement Vignobles en Scène ! Reflets de vignes Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE