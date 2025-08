Vignobles en scène rendez-vous Vins et Théâtre à la Cité des Climats et vins de Bourgogne Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune

Vignobles en scène rendez-vous Vins et Théâtre à la Cité des Climats et vins de Bourgogne

samedi 18 octobre 2025.

Cité des Climats et vins de Bourgogne
21 Avenue Charles de Gaulle
Beaune
Côte-d'Or

Tarif : 21 EUR

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 21:00:00

2025-10-18

Venez découvrir In Vino Fabulas , un Wine Woman Show porté par la comédienne Sophie Jammet, accompagnée par Boris Guilloteau, auteur de la bande dessinée Un grand Bourgogne oublié qui dessinera en live sur grand écran, le vin et la Bourgogne des Climats.

Une immersion dans le vin par la poésie et le théâtre, par la dégustation de vins et d’amuse-bouche, sublimée par l’expérience visuelle de voir des dessins se créer en direct dans un lieu d’exception.

Samedi 18 octobre à la Cité des Climats et vins de Bourgogne

Cité des Climats et vins de Bourgogne 21 Avenue Charles de Gaulle

De 19h00 à 21h00, vivez les émotions en direct, voyez les dessins prendre vie. Découvrez également, au fil des péripéties du récit, des accords vins & amuse-bouche, acteurs pour leur part de notre beau terroir.

Environ 2 heures

– Spectacle In Vino Fabulas de Sophie Jammet et réalisation de dessin en direct de Boris Guilloteau (1h15)

– 3 micro dégustations de 3 appellations différentes avec 3 amuse-bouche lors du spectacle

– Moment de convivialité avec une dégustation de 2 vins avec 2 amuse-bouche après le spectacle (0h45 à 1 heure)

– Signature -dédicace de l’auteur Boris Guilloteau durant le moment de convivialité

Se présenter 30 minutes avant le début du spectacle.

Les enfants et adolescents doivent être accompagnés.

Vous pouvez imprimer votre billet ou présenter votre ebillet sur votre smartphone le jour j, pour accéder à la soirée

Nombre de places limitées par soirée

Réservation par l’Office de Tourisme Intercommunal Beaune & Pays Beaunois

– 03 80 26 21 30

– beaune-tourisme.fr .

Cité des Climats et vins de Bourgogne 21 Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30

