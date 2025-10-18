VIGNOBLES EN SCENE REPAS VIGNERON CHEZ MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet

39 Avenue Gén de Gaulle Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 23 – 23 – 23

Début : Lundi 2025-10-18 12:00:00

Au Mas Peyre, offrez-vous une parenthèse conviviale entre balade au cœur des vignes et repas vigneron généreux.

Le samedi, partagez une formule complète autour des saveurs du terroir, et le dimanche, composez votre repas avec des entrées et desserts …

+33 6 18 70 62 24

English :

At Mas Peyre, treat yourself to a convivial interlude between a stroll through the vineyards and a generous winegrower’s meal.

On Saturdays, share a complete meal based on local flavors, and on Sundays, compose your own meal with starters and desserts …

German :

Auf Mas Peyre können Sie sich eine gesellige Auszeit zwischen einem Spaziergang durch die Weinberge und einem großzügigen Winzeressen gönnen.

Am Samstag genießen Sie ein komplettes Menü mit regionalen Spezialitäten, und am Sonntag stellen Sie sich Ihr Essen mit Vorspeisen und Desserts zusammen …

Italiano :

Al Mas Peyre, concedetevi un intermezzo conviviale tra una passeggiata tra le vigne e un generoso pasto del viticoltore.

Il sabato potrete gustare un pasto completo a base di prodotti locali, mentre la domenica potrete scegliere tra una serie di antipasti e dessert…

Espanol :

En el Mas Peyre, disfrute de una agradable pausa entre un paseo por las viñas y una generosa comida de viticultor.

Los sábados, disfrute de una comida completa a base de productos locales, y los domingos, elija entre una gama de entrantes y postres…

