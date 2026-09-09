Informations pratiques

Bourgueil

Vignobles en Scène ! – Sacré Banquet !

2 Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans l’atmosphère unique des anciens celliers de l’Abbaye Royale de Bourgueil, vivez une expérience gourmande et sensorielle autour des cinq sens, des vins et des terroirs du Bourgueillois.

Dans l’atmosphère unique des anciens celliers de l’Abbaye Royale de Bourgueil, vivez une expérience gourmande et sensorielle autour des cinq sens, des vins et des terroirs du Bourgueillois.

Avant de passer à table, des ateliers vous invitent à éveiller vos perceptions, avant de découvrir un Sacré Banquet imaginé autour d’un produit central : le fromage, accompagné de cuvées mettant à l’honneur les cinq terroirs de la destination.

Une soirée d’exception où patrimoine, gastronomie, vins et convivialité se rencontrent au cœur de l’Abbaye Royale de Bourgueil. 60 .

2 Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 58 22 vignoblesetdecouvertes@gmail.com

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English :

In the unique atmosphere of the historic cellars of the Royal Abbey of Bourgueil, enjoy a gourmet and sensory experience that engages all five senses, featuring the wines and terroirs of the Bourgueil region.

L’événement Vignobles en Scène ! – Sacré Banquet ! Bourgueil a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE