Vignobles en Scène s’invite à Bellevigne Bellevigne Bourgogne Chambolle-Musigny

Bellevigne Bourgogne 7 rue de l'Eglise Chambolle-Musigny Côte-d'Or

Début : 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Dans le cadre du week-end « Vignobles en Scène », offrez-vous une pause sensorielle au cœur de la Bourgogne avec notre atelier « Vin et Chocolat Valrhona » alliant vins d’exception et chocolats d’assemblage Valrhona.

Cette expérience gustative vous invite à explorer la richesse et la finesse des terroirs bourguignons à travers la dégustation de trois vins soigneusement sélectionnés, chacun sublimé par un chocolat Grand Cru, afin de créer une harmonie parfaite entre arômes et texture.

Chaque accord a été pensé pour révéler la complexité des vins de Bourgogne tout en valorisant l’excellence des chocolats Valrhona, référence mondiale en matière de chocolaterie fine. Laissez-vous guider par notre sommelière lors de cette dégustation commentée, qui dévoile les subtilités des cépages, les notes aromatiques des crus, ainsi que les techniques d’assemblage qui font la magie de ces créations chocolatées.

Pour les plus jeunes, nous proposons également un verre de vin pétillant sans alcool à base de muscat, afin que toute la famille puisse partager ce moment convivial et gourmand.

Que vous soyez passionné de vin, curieux de nouvelles expériences gustatives ou simplement en quête d’un moment d’échange et de plaisir, cet atelier est une invitation à découvrir le vignoble bourguignon sous un angle inédit, mêlant savoir-faire viticole et art chocolatier. .

Bellevigne Bourgogne 7 rue de l’Eglise Chambolle-Musigny 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 45 03 66

