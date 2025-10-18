[Vignobles en scène]: Soirée DJ Sancerre

[Vignobles en scène]: Soirée DJ Sancerre samedi 18 octobre 2025.

Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher

Début : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

A l’occasion du week-end de Vignobles en scène, le Bar à Vin La Banque vous propose la découverte des vieux millésimes de l’appellation Sancerre.

Ainsi, la Banque souhaite valoriser que les Sancerre peuvent se garder et leurs arômes se bonifier.

Soirée DJ.

A la suite de cette dégustation, une soirée DJ pour vous ambiancer à l'image de la Destination Vignobles et Découvertes Sancerre Pouilly Giennois !

Ainsi, la Banque souhaite valoriser que les Sancerre peuvent se garder et leurs arômes se bonifier.

A la suite de cette dégustation, une soirée DJ pour vous ambiancer à l’image de la Destination Vignobles et Découvertes Sancerre Pouilly Giennois !

Dégustation sur réservation

Soirée stand-up ouverte à tous .

Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16 labanque-sancerre@gmail.com

English :

On the occasion of the Vignobles en scène weekend, the Bar à Vin La Banque invites you to discover old vintages of the Sancerre appellation.

In this way, La Banque wishes to highlight the fact that Sancerre wines can be kept and their aromas improved.

DJ evening.

Creative category

German :

Anlässlich des Wochenendes von Vignobles en scène bietet Ihnen die Weinstube La Banque die Möglichkeit, alte Jahrgänge der Appellation Sancerre zu entdecken.

Die Bank möchte damit aufzeigen, dass Sancerre-Weine lagerfähig sind und ihre Aromen sich verbessern können.

Am Abend legt ein DJ auf.

Italiano :

In occasione del fine settimana dei Vignobles en scène, l’enoteca La Banque vi offre la possibilità di scoprire vecchie annate della denominazione Sancerre.

In questo modo, La Banque vuole sottolineare il fatto che i vini di Sancerre possono essere conservati e i loro aromi migliorati.

Serata DJ

Espanol :

Con motivo del fin de semana Vignobles en scène, La Banque Wine Bar le propone descubrir añadas antiguas de la denominación Sancerre.

De este modo, La Banque desea poner de relieve que los vinos de Sancerre pueden conservarse y mejorar sus aromas.

Noche de DJ.

Categoría Creativo

