VIGNOBLES EN SCENE SOIRÉE OENOLOGIE AUTOUR DES VIEUX MILLÉSIMES CHEZ LE MAS DU FIGUIER Saint-Génis-des-Fontaines

VIGNOBLES EN SCENE SOIRÉE OENOLOGIE AUTOUR DES VIEUX MILLÉSIMES CHEZ LE MAS DU FIGUIER

13 Route de Brouilla Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 19:30:00

2025-10-18

Rendez-vous le samedi 18 octobre à 18h ou 19h30, dans le cadre de Vignobles en Scène, l’événement œnotouristique national. Dégustation inédite de vieux millésimes AOP Collioure chez le Mas du Figuier comparez et savourez les nuances entre deux vins en cours d’élevage en barrique.

13 Route de Brouilla Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Join us on Saturday, October 18 at 6 or 7.30pm, as part of Vignobles en Scène, the national wine tourism event. Unprecedented tasting of old AOP Collioure vintages at Mas du Figuier: compare and savor the nuances between two wines aged in barrels.

German :

Treffen Sie sich am Samstag, den 18. Oktober um 18 Uhr oder 19.30 Uhr im Rahmen von Vignobles en Scène, der nationalen Veranstaltung für Weinliebhaber. Neuartige Verkostung alter AOP Collioure-Jahrgänge bei Mas du Figuier: Vergleichen und genießen Sie die Nuancen zwischen zwei Weinen, die gerade im Fass reifen.

Italiano :

Sabato 18 ottobre, alle ore 18.00 o 19.30, partecipate a Vignobles en Scène, l’evento enologico nazionale. Una degustazione originale di vecchie annate di Collioure DOP al Mas du Figuier: confrontate e assaporate le sfumature di due vini che stanno ancora maturando in botte.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 18 de octubre a las 18:00 o 19:30, en el marco de Vignobles en Scène, la manifestación nacional del vino. Una cata original de añadas antiguas de Collioure DOP en el Mas du Figuier: compare y saboree los matices entre dos vinos que aún están madurando en barrica.

