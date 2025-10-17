[Vignobles en Scène]: Soirée Stand-up Berry Comedy Club Sancerre

[Vignobles en Scène]: Soirée Stand-up Berry Comedy Club Sancerre vendredi 17 octobre 2025.

[Vignobles en Scène]: Soirée Stand-up Berry Comedy Club

Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

A l’occasion du week-end de Vignobles en Scène, le Bar à Vin La Banque vous propose la découverte des vieux millésimes de l’appellation Sancerre.

Ainsi, la Banque souhaite valoriser le fait que les Sancerre peuvent se garder et leurs arômes se bonifier.

Catégorie Créative

À l’occasion du week-end de Vignobles en Scène, le Bar à Vin La Banque vous propose la découverte des vieux millésimes de l’appellation Sancerre.

Ainsi, la Banque souhaite valoriser le fait que les Sancerre peuvent se garder et leurs arômes se bonifier.

À la suite de cette dégustation, le Comedy Club des humoristes en herbe Berrichons & Berrichonnes vous feront passer une soirée à se tordre de rire !

Catégorie Créative

Dégustation sur réservation

Soirée stand-up ouverte à tous .

Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16 labanque-sancerre@gmail.com

English :

On the occasion of the Vignobles en Scène weekend, the Bar à Vin La Banque invites you to discover old vintages of the Sancerre appellation.

In this way, La Banque wishes to highlight the fact that Sancerre wines can be kept and their aromas improved.

Creative category

German :

Anlässlich des Wochenendes von Vignobles en Scène bietet Ihnen die Weinstube La Banque die Möglichkeit, alte Jahrgänge der Appellation Sancerre zu entdecken.

Die Bank möchte damit die Tatsache hervorheben, dass Sancerre-Weine gelagert werden können und ihre Aromen sich verbessern.

Kategorie Kre

Italiano :

In occasione del fine settimana dei Vignobles en Scène, l’enoteca La Banque vi offre la possibilità di scoprire vecchie annate della denominazione Sancerre.

In questo modo, La Banque vuole sottolineare il fatto che i vini di Sancerre possono essere conservati e i loro aromi migliorati.

Categoria

Espanol :

Con motivo del fin de semana Vignobles en Scène, La Banque Wine Bar le propone descubrir añadas antiguas de la denominación Sancerre.

De este modo, La Banque desea poner de relieve que los vinos de Sancerre pueden conservarse y mejorar sus aromas.

Categoría Creativo

L’événement [Vignobles en Scène]: Soirée Stand-up Berry Comedy Club Sancerre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois