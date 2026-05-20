Vignobles en Scène : Spectacle Vedi Vini Bibi PRESSORIA Aÿ-Champagne
samedi 17 octobre 2026 · PRESSORIA · Aÿ-Champagne
Informations pratiques
Aÿ-Champagne
Vignobles en Scène : Spectacle Vedi Vini Bibi
PRESSORIA 11 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 20:15:00
Date(s) :
2026-10-17
Une conférence théâtrale originale pour apprendre, rire et découvrir le vin! Avec science, humour et chansons, les trois comédiennes vous font voyager à travers les grands terroirs viticoles français.Tout public
Blanche, Rose et Margaux : le vin en scène !
Dans le cadre de Vignobles en Scène, découvrez le vin et le champagne autrement avec Blanche, Rose et Margaux, trois ambassadrices pétillantes qui vous embarquent dans une odyssée viticole aussi instructive que savoureuse !
Avec science, humour et chansons, les trois comédiennes vous font voyager à travers les grands terroirs viticoles français. Du Jurançon à l’Alsace, en passant par la Champagne, laissez-vous surprendre par leurs histoires, leurs anecdotes et leurs découvertes autour des cépages et des savoir-faire qui façonnent nos vignobles.
Une conférence théâtrale et viticole originale pour apprendre, rire et découvrir le monde du vin sous un nouveau jour.
Après ce spectacle, les cépages de nos terroirs n’auront (presque) plus aucun secret pour vous !
Un spectacle de la Compagnie Pile
Durée : 65 minutes
Distribution : Sarah Chaperon, Elodie de Bosmelet et Viviane Fougereux
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
PRESSORIA 11 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
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English : Vignobles en Scène : Spectacle Vedi Vini Bibi
A unique theatrical lecture to learn, laugh, and discover wine! With science, humor, and songs, the three actresses take you on a journey through France’s great wine regions.
L’événement Vignobles en Scène : Spectacle Vedi Vini Bibi Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT de la Marne
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