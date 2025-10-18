Vignobles en scène Sunny Quartet Violoncelle Aÿ-Champagne

Pressoirs Goutorbe Aÿ-Champagne Marne

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Laissez-vous porter par la résonance du violoncelle dans les Pressoirs Goutorbe avec le concert de cordes du Sunny Quartet. Oeuvres classiques se mêleront aux musiques de film à retrouver.Tout public

Concert de cordes du Sunny Quartet menée par Leslie Green.

Après quelques œuvres plus classiques vous pourrez vous laisser porter par des musiques de films à la façon d’un blind test.

Et pourquoi pas ne pas accompagner ce concert d’une dégustation de champagne à l’aveugle? .

Pressoirs Goutorbe Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est champagne.goutorbe@gmail.com

English : Vignobles en scène Sunny Quartet Violoncelle

Let yourself be carried away by the resonance of the cello in the Pressoirs Goutorbe with the string concert by the Sunny Quartet. Classical works mingle with film music.

German :

Lassen Sie sich von der Resonanz des Cellos in den Pressoirs Goutorbe mit dem Streicherkonzert des Sunny Quartet tragen. Klassische Werke werden sich mit Filmmusik vermischen, die es wiederzufinden gilt.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla risonanza del violoncello nei Pressoirs Goutorbe con il concerto d’archi del Sunny Quartet. Le opere classiche si mescolano alla musica da film.

Espanol :

Déjese llevar por la resonancia del violonchelo en los Pressoirs Goutorbe con el concierto de cuerda del Cuarteto Sunny. Las obras clásicas se mezclarán con la música de cine.

