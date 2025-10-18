Vignobles en scène Une vie épicurienne au domaine Grosbois Panzoult

Vignobles en scène Une vie épicurienne au domaine Grosbois Panzoult samedi 18 octobre 2025.

Le Pressoir Panzoult Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Visite découverte du Domaine Grobois + balade dans les vignes en side-car avec Rétro-tour (20 min) + dégustation de 4 cuvées accompagnées de produits du terroir

Le Pressoir Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 66 87 fred.vallat@retro-tour.com

English :

Side-car tour of the vineyards, starting from a winery

German :

Fahrt durch die Weinberge im Seitenwagen, ausgehend von einem Weingut

Italiano :

Tour in auto laterale dei vigneti, partendo da una cantina

Espanol :

Recorrido en sidecar por los viñedos, partiendo de una bodega

