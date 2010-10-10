Vignobles en scène vélo-bar dans les vignes… de Rocheville ! Parnay vendredi 16 octobre 2026.

Parnay

Vignobles en scène vélo-bar dans les vignes… de Rocheville !

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation immersive.

Venez vivre une expérience inédite une balade en vélo-bar dans les vignes du Domaine de Rocheville !

En partenariat avec Roulici, le Domaine de Rocheville vous propose une nouveauté surprenante installez vous et pédalez attablé au vélo-bar ! C’est parti pour une balade insolite dans les vignes du Domaine de Rocheville ! Votre guide vous donnera des explications sur les vignes du domaine. Au cours de la balade, vous ferez deux arrêts dégustation , l’occasion de découvrir 2 vins blancs et 2 vins rouges des cuvées bio du domaine).

Le vélo-bar partira avec un minimum de 8 participants par créneau, penser à réserver !

Les départs seront confirmés, modifiés ou annulés le mercredi 14 octobre (selon la météo et le nombre de personnes inscrites)

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 de 10h à 18h.

Départs toutes les heures. .

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

Vineyards in the Spotlight an immersive experience.

Come enjoy a unique experience: a ride on a bike-bar through the vineyards of Domaine de Rocheville!

L’événement Vignobles en scène vélo-bar dans les vignes… de Rocheville ! Parnay a été mis à jour le 2026-06-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME