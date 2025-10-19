VIGNOBLES EN SCENE VIGNERON D’UN JOUR AVEC VINO ENIGMA Saint-Paul-de-Fenouillet

Tarif : 25 – 25 – 25

Début : 2025-10-19 09:30:00

Marchez, ressentez, savourez avec Vino Enigma !

Plongez dans la magie de l’automne au cœur des vignes, quand la nature change de couleurs et de rythmes. Christophe, viticulteur passionné, vous invite à partager une matinée conviviale faite de découve…

12 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Walk, feel and enjoy with Vino Enigma!

Immerse yourself in the magic of autumn in the heart of the vineyards, when nature changes colors and rhythms. Christophe, a passionate winegrower, invites you to share a convivial morning of discovery and…

German :

Wandern, fühlen und genießen Sie mit Vino Enigma!

In diesem Buch geht es um die Geschichte des Weins, die Geschichte des Weins und die Geschichte des Weins. Christophe, ein leidenschaftlicher Winzer, lädt Sie zu einem geselligen Vormittag ein, an dem Sie die…

Italiano :

Cammina, senti e godi con Vino Enigma!

Immergetevi nella magia dell’autunno nel cuore dei vigneti, quando la natura cambia i suoi colori e i suoi ritmi. Christophe, appassionato viticoltore, vi invita a unirvi a lui per una mattinata di scoperta e piacere.

Espanol :

¡Camine, sienta y disfrute con Vino Enigma!

Sumérjase en la magia del otoño en el corazón de los viñedos, cuando la naturaleza cambia sus colores y ritmos. Christophe, viticultor apasionado, le invita a acompañarle en una mañana de descubrimiento y placer.

