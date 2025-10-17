Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire Gien

Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire Gien vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire

78 Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Découvrez le musée sous un nouveau jour avec une visite guidée unique sur le thème La Faïencerie et son territoire

Visite guidée & dégustation une immersion entre patrimoine et terroir

Découvrez le musée sous un nouveau jour avec une visite guidée unique sur le thème La Faïencerie et son territoire

Plongez dans l’univers fascinant de la faïence, emblème de notre région, et explorez le lien étroit entre ce savoir-faire traditionnel et le territoire qui l’a vu naître.

Après la visite, un moment de convivialité vous sera offert autour d’une dégustation des vins de l’AOC Coteaux du Giennois par notre caviste local, installé place de la Victoire. Le tout accompagné d’une planche de fromages, pour sublimer les accords mets & vins.

Cette animation s’inscrit dans la collection Les Créatives dans le cadre du week-end découverte national Vignobles en Scène ! 28 .

78 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com

English :

Discover the museum in a new light with a unique guided tour on the theme: La Faïencerie and its territory

German :

Entdecken Sie das Museum in einem neuen Licht mit einer einzigartigen Führung zum Thema: Die Faïencerie und ihr Territorium

Italiano :

Scoprite il museo sotto una nuova luce con una visita guidata unica sul tema: La Faïencerie e la sua regione

Espanol :

Descubra el museo bajo una nueva luz con una visita guiada única sobre el tema: La Faïencerie y su región

L’événement Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire Gien a été mis à jour le 2025-08-29 par ADRT45