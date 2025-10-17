Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire Gien
Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire Gien vendredi 17 octobre 2025.
Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire
78 Place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Découvrez le musée sous un nouveau jour avec une visite guidée unique sur le thème La Faïencerie et son territoire
Visite guidée & dégustation une immersion entre patrimoine et terroir
Découvrez le musée sous un nouveau jour avec une visite guidée unique sur le thème La Faïencerie et son territoire
Plongez dans l’univers fascinant de la faïence, emblème de notre région, et explorez le lien étroit entre ce savoir-faire traditionnel et le territoire qui l’a vu naître.
Après la visite, un moment de convivialité vous sera offert autour d’une dégustation des vins de l’AOC Coteaux du Giennois par notre caviste local, installé place de la Victoire. Le tout accompagné d’une planche de fromages, pour sublimer les accords mets & vins.
Cette animation s’inscrit dans la collection Les Créatives dans le cadre du week-end découverte national Vignobles en Scène ! 28 .
78 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com
English :
Discover the museum in a new light with a unique guided tour on the theme: La Faïencerie and its territory
German :
Entdecken Sie das Museum in einem neuen Licht mit einer einzigartigen Führung zum Thema: Die Faïencerie und ihr Territorium
Italiano :
Scoprite il museo sotto una nuova luce con una visita guidata unica sul tema: La Faïencerie e la sua regione
Espanol :
Descubra el museo bajo una nueva luz con una visita guiada única sobre el tema: La Faïencerie y su región
L’événement Vignobles en Scène ! Visite guidée sur la Faïencerie de Gien et son territoire Gien a été mis à jour le 2025-08-29 par ADRT45