Vignobles en Scène ! Visite très particulière au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire

Vignobles en Scène ! Visite très particulière au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en Scène ! Visite très particulière au Château de Saint-Brisson

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Lors de cette visite insolite, suivez notre guide dans les salles et couloirs secrets du château de Saint-Brisson, pour une immersion originale mêlant patrimoine et gastronomie, notamment les vins des Coteaux du Giennois.

Et si les murs d’un château pouvaient murmurer l’histoire d’un terroir ?

Lors de cette visite très particulière, laissez-vous guider à travers les pièces meublées du château pour une immersion singulière, où patrimoine et gastronomie se rencontrent.

Au fil d’anecdotes et de récits, découvrez comment les vins des Coteaux du Giennois et les fromages de chèvre de la région ont façonné l’identité locale au cours des siècles. Traditions viticoles, savoir-faire des éleveurs et art de la table se dévoilent dans le parcours, offrant un éclairage inédit sur la vie quotidienne et festive d’autrefois.

Cette animation s’inscrit dans le programme national du weekend Vignobles en Scène ! dans la collection d’animations les créatives .

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29 contact@chateau-saint-brisson.com

English :

On this unusual tour, follow our guide through the secret rooms and corridors of the Château de Saint-Brisson, for an original immersion experience combining heritage and gastronomy, including Coteaux du Giennois wines.

German :

Folgen Sie auf dieser ungewöhnlichen Tour unserem Führer durch die geheimen Säle und Gänge des Schlosses Saint-Brisson und tauchen Sie ein in eine originelle Mischung aus Kulturerbe und Gastronomie, insbesondere den Weinen der Coteaux du Giennois.

Italiano :

In questa visita insolita, seguite la nostra guida attraverso le stanze e i corridoi segreti del Castello di Saint-Brisson, per un’esperienza di immersione originale che unisce patrimonio e gastronomia, in particolare i vini del Coteaux du Giennois.

Espanol :

En este insólito recorrido, siga a nuestro guía por las salas y pasillos secretos del Castillo de Saint-Brisson, para vivir una original experiencia de inmersión que combina patrimonio y gastronomía, en particular los vinos de los Coteaux du Giennois.

L’événement Vignobles en Scène ! Visite très particulière au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-10 par ADRT45