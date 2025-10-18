Vignobles en Scène Visites flash au Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Épernay
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne
Visites flash au Musée pour découvrir les collections Champagne.Tout public
Ce week-end, le vignoble champenois est à l’honneur au musée ! Outils, machines, verreries, tableaux ou affiches, découvrez lors de visites flash les collections Champagne. .
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est billetterie.musee@ville-epernay.fr
English : Vignobles en Scène Visites flash au Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale
Flash visits to the Museum to discover the Champagne collections.
German :
Blitzbesuche im Museum, um die Champagne-Sammlungen zu entdecken.
Italiano :
Visite lampo al Museo per scoprire le collezioni di Champagne.
Espanol :
Visitas relámpago al Museo para descubrir las colecciones de Champán.
