Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Visites flash au Musée pour découvrir les collections Champagne.Tout public

Ce week-end, le vignoble champenois est à l’honneur au musée ! Outils, machines, verreries, tableaux ou affiches, découvrez lors de visites flash les collections Champagne. .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est billetterie.musee@ville-epernay.fr

English : Vignobles en Scène Visites flash au Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale

Flash visits to the Museum to discover the Champagne collections.

German :

Blitzbesuche im Museum, um die Champagne-Sammlungen zu entdecken.

Italiano :

Visite lampo al Museo per scoprire le collezioni di Champagne.

Espanol :

Visitas relámpago al Museo para descubrir las colecciones de Champán.

L’événement Vignobles en Scène Visites flash au Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Épernay a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT de la Marne