[Vignobles en scène]: Voyage au coeur des sens… Sancerre

Rue Porte César Sancerre Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-17 11:00:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

Plongez dans une expérience immersive au cœur du Château de Sancerre et venez découvrir nos vins à travers vos sens l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût et la vue.

Vous serez directement immergé dans l’ambiance unique de notre domaine à travers un parcours sensoriel inédit.

Guidés tout au long de l’aventure, vous serez directement immergé dans l’ambiance unique de notre domaine à travers un parcours sensoriel inédit.

Vous découvrirez à l’aveugle nos cuvées de manière interactive. Vous aurez ainsi l’occasion de ressentir, imaginer et deviner le vin qui se révèle derrière vos impressions.

Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 tourisme@chateaudesancerre.fr

English :

Immerse yourself in an immersive experience at the heart of Château de Sancerre and discover our wines through your senses? hearing, touching, smelling, tasting and seeing.

You’ll be immersed in the unique atmosphere of our estate through a unique sensory journey.

German :

Tauchen Sie ein in eine immersive Erfahrung im Herzen des Château de Sancerre und entdecken Sie unsere Weine durch Ihre Sinne: Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und Sehen.

Sie werden direkt in die einzigartige Atmosphäre unseres Weinguts durch einen neuartigen sensorischen Parcours eintauchen.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza coinvolgente nel cuore dello Château de Sancerre e scoprite i nostri vini attraverso i vostri sensi: udito, tatto, olfatto, gusto e vista.

Sarete immersi nell’atmosfera unica della nostra tenuta attraverso un viaggio sensoriale unico.

Espanol :

Sumérjase en una experiencia envolvente en el corazón del Château de Sancerre y descubra nuestros vinos a través de sus sentidos: oído, tacto, olfato, gusto y vista.

Se sumergirá en la atmósfera única de nuestra finca a través de un viaje sensorial único.

