Vignobles en Scène Voyage culinaire sensoriel chez Pressoria x Auxine Studio Aÿ-Champagne

Vignobles en Scène Voyage culinaire sensoriel chez Pressoria x Auxine Studio

Pressoria Aÿ-Champagne Marne

Début : 2025-10-18 19:45:00

fin : 2025-10-18 21:15:00

2025-10-18

Une visite privée, un voyage pour les 5 sens déambulation immersive avec 5 bouchées raffinées, en accord avec champagnes, ratafia et infusion, imaginées par Auxine studio. Réservation obligatoire.Tout public

Une visite privée, un voyage pour les 5 sens. À l’occasion du week-end Vignoble en Scène, vivez une expérience inédite au cœur de Pressoria une déambulation immersive ponctuée de 5 bouchées raffinées imaginées par Auxine studio, studio de design culinaire. Chaque bouchée est pensée comme une mini-expérience sensorielle, en lien avec l’univers du musée et accompagnée d’un accord boisson (champagne, ratafia ou infusion originale).

Supports étonnants, gestes de dégustation, narration… tout est conçu pour sublimer votre visite.

Deux sessions exclusives (20 personnes par session) le samedi 18/10 à 18h45 et 19h45 Réservation obligatoire

Tarif : 90€ TTC par personne incluant la visite privée 5 bouchées, 1 infusion, 3 champagnes et un verre de ratafia.

Option végétarienne possible sur demande merci de nous prévenir en amont. .

Pressoria Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 77 98 77

English : Vignobles en Scène Voyage culinaire sensoriel chez Pressoria x Auxine Studio

A private tour, a journey for the 5 senses: immersive stroll with 5 refined bites, in harmony with champagnes, ratafia and infusions, imagined by Auxine studio. Reservations required.

German :

Eine private Führung, eine Reise für die 5 Sinne: immersive Wanderung mit 5 raffinierten Häppchen, die mit Champagner, Ratafia und Infusion harmonieren und von Auxine studio erdacht wurden. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un tour privato, un viaggio per i 5 sensi: un percorso immersivo con 5 raffinati bocconi, in armonia con champagne, ratafia e infusi, immaginati dallo studio Auxine. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una visita privada, un viaje para los 5 sentidos: una visita inmersiva con 5 bocados refinados, en armonía con champanes, ratafía e infusiones, imaginados por el estudio Auxine. Imprescindible reservar.

