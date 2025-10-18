VIGNOBLES EN SCÈNE WELCOME TO CASINO DAY AT RICHEMER Marseillan

Un casino version RICHEMER !Des jetons, 2 tables de jeux et une roue de la fortune… Tout y est pour plonger le visiteur dans l’univers du jeu. Le tout dans le spectaculaire cadre de la cave circulaire de la Perle de Thau.Une expérience à vivre en famille avec de nombreux cadeaux et surprises à gagner. Une activité Family Friendly accessible aux enfants à partir de 6 ans.Tarif entrée gratuiteNombre de places limitées -Réservation obligatoireInfo tourisme@richemer.fr 04 67 77 20 16 .

51 Rte de Bessan Marseillan 34340 Hérault Occitanie

English :

Chips, 2 gaming tables and a wheel of fortune? Everything to immerse visitors in the world of gambling. All set in the spectacular circular cellar of La Perle de Thau.

German :

Chips, zwei Spieltische und ein Glücksrad? Alles ist vorhanden, um den Besucher in die Welt des Glücksspiels einzutauchen. Das Ganze findet in der spektakulären Umgebung des runden Kellers der Perle von Thau statt.

Italiano :

Fiches, 2 tavoli da gioco e una ruota della fortuna? C’è tutto per immergere i visitatori nel mondo del gioco d’azzardo. Il tutto nella spettacolare cornice della cantina circolare de La Perle de Thau.

Espanol :

Fichas, 2 mesas de juego y una rueda de la fortuna? Todo para sumergir al visitante en el mundo del juego. Todo ello en el espectacular marco de la bodega circular de La Perle de Thau.

